Елочный шары упаковывали в коробке в 8 шаров каждую Определи сколько коробок потр??буется сколько шаров останется
Математика
Елочный шары упаковывали в коробке в 8 шаров каждую Определи сколько коробок потр??буется сколько шаров останется
Ответ(ы):
Гость:
19/8=2коробки 3 осталось 25/8=3коробки 1 осталось 34/8=4коробки 2 осталось 42/8=5коробок 2 осталось
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