Елочный шары упаковывали в коробке в 8 шаров каждую Определи сколько коробок потр??буется сколько шаров останется

Математика

Елочный шары упаковывали в коробке в 8 шаров каждую Определи сколько коробок потр??буется сколько шаров останется

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