Описание парка около дома

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Описание парка около дома
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда я выхожу на улицу то я первым делом всегда смотрю на парк который стоит около моего дома. Я люблю выходить просто так чтобы посмотреть на него. Ах, как я люблю этот сладкий запах цветов когда рядом проходят такие же счастливые люди как и я. мне нравится особенно приходить в парк после дождя именно после дождя трава пахнет еще лучше чем обычно
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