Еңбекқор құмырсқа туралы пайымдау мәтінін құрастыру
Қазақ тiлi
Еңбекқор құмырсқа туралы пайымдау мәтінін құрастыру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Құмырсқа өте енбеккор жəндік
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