Еңбекқор құмырсқа туралы пайымдау мәтінін құрастыру

Қазақ тiлi
Еңбекқор құмырсқа туралы пайымдау мәтінін құрастыру
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Автор: Гость
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Гость:
Құмырсқа өте енбеккор жəндік
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