Эпитеты,метафоры, гиперболы, олицетворение в стихотворении "Я покинул родимый дом"-С.А.Есенин

Литература
Эпитеты,метафоры, гиперболы, олицетворение в стихотворении "Я покинул родимый дом"-С.А.Есенин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты - родимый дом, на тихой воде,  метафоры - луна распласталась на тихой воде,  седина у отца пролилась в бороде олицетворение -  есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь
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