Эпитеты,метафоры, гиперболы, олицетворение в стихотворении "Я покинул родимый дом"-С.А.Есенин
Литература
Эпитеты,метафоры, гиперболы, олицетворение в стихотворении "Я покинул родимый дом"-С.А.Есенин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты - родимый дом, на тихой воде, метафоры - луна распласталась на тихой воде, седина у отца пролилась в бороде олицетворение - есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь
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