Люди срочняк нужно! Даю 60 баллов 1)Кем Робинзон Крузо побоялся стать в глазах сво??х друзей и знакомых если бы сразу вернулся домой? 2)Страна в которую Робинзон Крузо решил отправиться за золотом??? 3)Один из сувениров,кот...

Литература

Люди срочняк нужно! Даю 60 баллов 1)Кем Робинзон Крузо побоялся стать в глазах сво??х друзей и знакомых если бы сразу вернулся домой? 2)Страна в которую Робинзон Крузо решил отправиться за золотом??? 3)Один из сувениров,который Робинзон Крузо взял с собой на память

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