Если б я названия падежам давал, я тогда дарительным дательный назвал! Продол??ете стихотворение пожалуйста!
Русский язык
Если б я названия падежам давал, я тогда дарительным дательный назвал! Продол??ете стихотворение пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
А еще как размечтаюсь, Дед Морозом наряжаюсь И подарки всем несу Братику,сестричке,псу А еще Кому?Чему? Птенчику,коню,сому Кошке,зайцу,бегемоту Крокодилу и слону! К паровозу тороплюсь По земле лечу,несусь Всем подарки разнесу И тогда домой вернусь!
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