Если б я названия падежам давал, я тогда дарительным дательный назвал! Продол??ете стихотворение пожалуйста!

Русский язык
Если б я названия падежам давал, я тогда дарительным дательный назвал! Продол??ете стихотворение пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А еще как размечтаюсь, Дед Морозом наряжаюсь И подарки всем несу Братику,сестричке,псу А еще Кому?Чему? Птенчику,коню,сому Кошке,зайцу,бегемоту Крокодилу и слону! К паровозу тороплюсь По земле лечу,несусь Всем подарки разнесу И тогда домой вернусь!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме кура.
Ответить
Информатика
Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобка В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУК...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Очень срочно надо!!! Заранее спасибо 1.Раскрой скобки. Словосочетание с предлогом обозначьте буквой П,с наречием-буквой ...
Ответить
Математика
Сколько будет пять целыйх одна третья минус три целых две третих
Ответить
Английский язык
Помогите сделать английский что смесь надо делать
Ответить