Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобка В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУКВЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЮТСЯ КЛАВИША СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВЫ И ЛЕВАЯ КЛАВИША "Shift" ?

Информатика
Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобка В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУКВЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЮТСЯ КЛАВИША СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВЫ И ЛЕВАЯ КЛАВИША "Shift" ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Л - 2 и - 3 с - 4 а - 5 пробел - 6 с - 7 ъ - 8 е - 9 л - 10 а - 11 пробел - 12 К - 14 о - 15 л - 16 о - 17 б - 18 к - 19 а - 20 (если с точкой - 21)
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