Если бы не было воздуха, мы не смогли бы разговаривать, слышать пение птиц.Объясни почему?

Окружающий мир
Если бы не было воздуха, мы не смогли бы разговаривать, слышать пение птиц.Объясни почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы не могли бы разговаривать и слышать пение птиц потому что у человека закончится кислород , из за которого в горле будет удушья
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