Если бы не было воздуха, мы не смогли бы разговаривать, слышать пение птиц.Объясни почему?
Окружающий мир
Если бы не было воздуха, мы не смогли бы разговаривать, слышать пение птиц.Объясни почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы не могли бы разговаривать и слышать пение птиц потому что у человека закончится кислород , из за которого в горле будет удушья
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