Если бы ты оказался представителем Лондона в парламенте 1629 года ,какую бы речь произнес в защиту ,парламента как смог бы обосновать свое мнение?

Гость: Гость:

Видя, как попираются элементарные представления законных представителей власти и в соответствии со своим пониманием положения дел, я обвиняю короля Карла в том, что он заботиться только о своем кармане и , пользуясь своим положением, продает права на сбыт товаров частным лицам. Это осложняет и без того бедственное положение моей страны, как экономическое, так и политическое. Это первое Второе. Вы, Карл, заключили невыгодный мир С Францией и Испанией, что уронило авторитет королевства на международной арене. Третье. Вы насильственным путем, используя средневековые методы, требуете у крупных собственников дань за отказ от звания рыцарей, что его не просто обесценивает, но и рождает бунт.Это также не способствует миру и согласию в нашей многострадальной стране. Так повернитесь же, Карл, лицом к тем, кто защищает не только Ваши интересы, но и заботится о благе подданных. Верните Парламенту право законодательной инициативы ! Ваш шаг поймут и доблестные рыцари, и представители парламент, и народ, о лучшей жизни которого все мы должны заботиться.