Если бы ты оказался представителем Лондона в парламенте 1629 года ,какую бы речь произнес в защиту ,парламента как смог бы обосновать свое мнение?

История
Если бы ты оказался представителем Лондона в парламенте 1629 года ,какую бы речь произнес в защиту ,парламента как смог бы обосновать свое мнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Видя, как  попираются элементарные  представления  законных представителей власти и  в соответствии   со своим пониманием  положения  дел, я  обвиняю короля Карла в том, что он заботиться только о своем кармане  и , пользуясь своим положением, продает права на сбыт  товаров частным лицам. Это осложняет и без того  бедственное положение моей страны, как  экономическое, так и политическое. Это первое  Второе. Вы, Карл,  заключили невыгодный мир С  Францией и Испанией, что уронило авторитет королевства на международной арене.  Третье.  Вы      насильственным путем, используя средневековые методы, требуете у крупных собственников дань за отказ от звания рыцарей,  что его не просто обесценивает, но и  рождает бунт.Это также не способствует миру и согласию  в нашей многострадальной стране.   Так повернитесь же, Карл, лицом к тем, кто  защищает не только Ваши интересы, но и заботится о благе подданных. Верните Парламенту право  законодательной инициативы ! Ваш шаг  поймут и доблестные рыцари, и  представители парламент, и народ, о лучшей жизни которого все мы должны заботиться.
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