Если бы вам предложили подготовить иллюстрацию к рассказу кусака чтобы вы на ней ??зобразили Опишите устно

Литература
Если бы вам предложили подготовить иллюстрацию к рассказу кусака чтобы вы на ней ??зобразили Опишите устно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы изобразила маленькую,исхудалую собаку.Эта собака представляла бы собой не только таких же собак,которым приходится не легко,а так же некоторых людей,которых считают изгоями,неучами,которых так же беспощадно выкидывают на улицу,как собак. Собаки тоже живые существа,им тоже больно,тоже грустно. Я представляю себе грустную,уставшую от избиений собаку,которая так же, как все живые существа хочет обрести свой дом,хозяев,жить спокойно и чувствовать любовь. Она лежит на сыром асфальте,хочет любви и ласки,нежностей,еды.
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