Если длинну одной стороны квадрата увеличить на 2см,а другую уменьшить на зсм.,то получится прямоугольник площадь которого на 13см2 меньше площади данного квадрата.вычисли сторону данного квадрата

Математика

Если длинну одной стороны квадрата увеличить на 2см,а другую уменьшить на зсм.,то получится прямоугольник площадь которого на 13см2 меньше площади данного квадрата.вычисли сторону данного квадрата

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