Если длинну одной стороны квадрата увеличить на 2см,а другую уменьшить на зсм.,то получится прямоугольник площадь которого на 13см2 меньше площади данного квадрата.вычисли сторону данного квадрата
Математика
Если длинну одной стороны квадрата увеличить на 2см,а другую уменьшить на зсм.,то получится прямоугольник площадь которого на 13см2 меньше площади данного квадрата.вычисли сторону данного квадрата
Ответ(ы):
Гость:
Х см - сторона квадрата х кв.см - площадь квадрата х+ 2 - сторона прямоугольника х-3 - другая сторона прямоульника (х+2) х (х-3) = х в кв. - 3х + 2х -6 - площадь прямоугольника х в кв - 13 = х в кв. - 3х + 2х -6 х = 7 см сторона квадрата
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