"Если я видел дальше других то потому что, что стоял на плечах гигантов" пожалуйста сделайте эссе на тему: Гиганты в предложении кто они? Умоляю пожалуйста помогите . ДАЮ 50 БАЛЛОВ

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В наше время личность Леонардо да Винчи, в каком-то смысле, канонизирована. Нет дома, семьи, человека, который бы о нем ничего не знал или не слышал. В начале 20-ого века дела обстояли совсем иначе. Он был мало кому известен. Случай, вернее криминальный акт, извлек Леонардо из глубины вековой пыли и выставил на свет. В 1911 году известный портрет Моны Лизы был похищен из Лувра. Грабитель, Эдуардо де Валерно, не мудрствуя лукаво, спрятал картину под полу пальто и вынес ее из музея, никем незамеченный. Кража произвела сенсацию. За развитием событий этой детективной истории следили все передовые газеты Европы. В 1913 году преступник был разоблачен, картина извлечена из-под матраса, на котором спал вор. Он выдал себя, когда попытался, наконец, за небольшое вознаграждение избавиться от небезызвестного шедевра. Мона Лиза была возвращена обратно в Лувр, а мир открыл для себя своего великого художника и гениального ученого. Правда, за свою жизнь великий художник с трудом написал где-то около 12-ти работ, и то половину из них были доработаны его учениками. Зато он сделал бесконечное количество зарисовок и эскизов, большая часть которых относится к области какой-то развивающейся науки, как в случае с анатомией. Когда Леонардо да Винчи спросили о его занятиях, он поместил живопись на одиннадцатое место – последнее. Прежде всего, он считал себя математиком, физиком, ботаником, геологом, инженером-изобретателем, геологом и т.д. Хотя, как ученый Леонардо не шел в никакое сравнение с Коперником, Галилео Галилеем, Исааком Ньютоном в плане масштабности своего вклада в науку. Вместе с тем, его наблюдения, его выводы привели к развитию немало новых отраслей в частности ботаники. Количество тем занимавших его, объем его интересов, исследований, просто, непостижимы для одного человека. Перелистывая его чертежи, заметки, создается впечатление, что он знал ответы на вопросы, которые лишь возникли спустя пять столетий. В этом смысле ни Коперник, ни Ньютон не шли, ни в какое сравнение с Леонардо да Винчи.