Если предложение содержит приказ,просьбу как оно называется

Русский язык
Если предложение содержит приказ,просьбу как оно называется
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Гость:
Побудительное конечно ты что не знал
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