Если предложение содержит приказ,просьбу как оно называется
Русский язык
Если предложение содержит приказ,просьбу как оно называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побудительное конечно ты что не знал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Разобрать предложение по членам предложения , указать части речи . Пушистым ковро?? лежит на полях снег
Алгебра
ВНИМАНИЕ 20 БАЛЛА!!! Определите знак коэффициента k , если график обратной пропорциональности Y= k/x распаложен в: 2 и 4 координатных четвертях.
Математика
Математика