Если ребро куба уменьшить на 1 метр ,объем уменьшится на 19 метр^3 Найдите ребро куба

Гость: Гость:

X м - ребро куба, x>0 V куба=х³ - объем куба (х-1) м - ребро нового куба V₁=(x-1)³ - объем нового куба уравнение: x³-(x-1)³=19 x³-x³+3x²-3x+1-19=0 3x²-3x-18=0 x²-x-6=0 x₁=-2 не подходит по условию задачи x₂=3 ответ: ребро куба 3 см