Если в десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру,то она увеличиться на 62,01.что за дробь

Математика

Если в десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру,то она увеличиться на 62,01.что за дробь

Автор: Гость