Если в десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру,то она увеличиться на 62,01.что за дробь
Математика
Если в десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру,то она увеличиться на 62,01.что за дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная дробь х если перенести запятую через одну цифру будет х*10 10х -х = 62,01 9х = 62,01 х= 62,01/9 х= 6,89 наша начальная дробь проверка 6,89 начальная 68,9 перенесли запятую 68,9-6,89 = 62,01 верно
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