Исторический портрет ивана самойловича
История
Исторический портрет ивана самойловича
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Гость:
Иван Самойлович, сын священника из села Ходорков (ранее Сквирский уезд Киевской губернии, сейчас Попильнянский район Житомирской области), который переселился в Колядин. Получил превосходное по тому времени образование и был поставлен на место сотенного писаря. Будучи писарем, заслужил покровительство генерального писаря Войска Запорожского Степана Гречаного, после чего был поставлен сотником в Веприке (Веприцкая сотня, Гадяцкого полка), а затем переведен на сотничий уряд в Колядин. Далее, при том же покровительстве, «от Брюховецкого», назначен был, сначала охочекомонным полковником, а затем наказным полковником Черниговским.
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