Исторический портрет ивана самойловича

Гость: Гость:

Иван Самойлович, сын священника из села Ходорков (ранее Сквирский уезд Киевской губернии, сейчас Попильнянский район Житомирской области), который переселился в Колядин. Получил превосходное по тому времени образование и был поставлен на место сотенного писаря. Будучи писарем, заслужил покровительство генерального писаря Войска Запорожского Степана Гречаного, после чего был поставлен сотником в Веприке (Веприцкая сотня, Гадяцкого полка), а затем переведен на сотничий уряд в Колядин. Далее, при том же покровительстве, «от Брюховецкого», назначен был, сначала охочекомонным полковником, а затем наказным полковником Черниговским.