Сталева куля об'ємом 400 см кубічних занурена в гас.Визначте архімедову силу, що діє на кулю (Стальной шар обьемом 400 сантиметров кубичных опущен в гас. Найдите силу Архимеда)

Физика

Сталева куля об'ємом 400 см кубічних занурена в гас.Визначте архімедову силу, що діє на кулю (Стальной шар обьемом 400 сантиметров кубичных опущен в гас. Найдите силу Архимеда)

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