Сталева куля об'ємом 400 см кубічних занурена в гас.Визначте архімедову силу, що діє на кулю (Стальной шар обьемом 400 сантиметров кубичных опущен в гас. Найдите силу Архимеда)
Физика
Сталева куля об'ємом 400 см кубічних занурена в гас.Визначте архімедову силу, що діє на кулю (Стальной шар обьемом 400 сантиметров кубичных опущен в гас. Найдите силу Архимеда)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 см3 = 0,0004 м3 Fa = pgV = 800 * 10 * 0,0004 = 3,2 (H)
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