В двух книгах 96 страниц .в первой и них 64 страницы.на сколько больше страниц в перв??й книге чем во второй?

Математика

В двух книгах 96 страниц .в первой и них 64 страницы.на сколько больше страниц в перв??й книге чем во второй?

Автор: Гость