В двух книгах 96 страниц .в первой и них 64 страницы.на сколько больше страниц в перв??й книге чем во второй?

Математика
В двух книгах 96 страниц .в первой и них 64 страницы.на сколько больше страниц в перв??й книге чем во второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)96-64=32(стр) во второй книге 2)64-32=32(стр) Ответ : в первой книге на 32 страницы больше, чем во второй
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