Пожалуйста, напишите мне мини-рассказ про то как я забочусь о своём здоровье!!! ПОЖ??ЛУЙСТА!!!!!!!!

Литература
Пожалуйста, напишите мне мини-рассказ про то как я забочусь о своём здоровье!!! ПОЖ??ЛУЙСТА!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забота о своём здоровье-в первую очередь следование режиму дня и самодисциплина. Следует также отказаться от вредных привычек, здорово питаться. заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе, общаться со сверстниками. Как сказал Лихачёв, время нужно тратить на то, что достойно этой траты, это не совсем по теме, но к вопросу о дисциплине)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Плиззззз завтра к 11:00 нужно очень, помогите!!
Ответить
Другие предметы
Срочно!!! Нужно придумать девиз для команды "Отряд Дамблдора".
Ответить
Химия
Написать уравнение реакции по описанию : соляная кислота + гидроксид натрия = хлор??д натрия + вода
Ответить
Геометрия
ABCA1B1C1 - призма, ABC - прямоугольный треугольник, AC=5 AB=4 A1A=2. Найти - S бок?
Ответить
Геометрия
Помогите... К окружности с центром О проведены касательные DN и DL ( N и L -точки касани??). Отрезки DO и NL пересекаются в точке В. Найдите длину ...
Ответить