Пожалуйста, напишите мне мини-рассказ про то как я забочусь о своём здоровье!!! ПОЖ??ЛУЙСТА!!!!!!!!
Литература
Пожалуйста, напишите мне мини-рассказ про то как я забочусь о своём здоровье!!! ПОЖ??ЛУЙСТА!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забота о своём здоровье-в первую очередь следование режиму дня и самодисциплина. Следует также отказаться от вредных привычек, здорово питаться. заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе, общаться со сверстниками. Как сказал Лихачёв, время нужно тратить на то, что достойно этой траты, это не совсем по теме, но к вопросу о дисциплине)
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