ABCA1B1C1 - призма, ABC - прямоугольный треугольник, AC=5 AB=4 A1A=2. Найти - S бок?
Геометрия
ABCA1B1C1 - призма, ABC - прямоугольный треугольник, AC=5 AB=4 A1A=2. Найти - S бок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sбок = P(осн) * h h = A1A = 2 P(осн) = (AB+BC)*2 AB = 4 BC - ? BC² = AC² - AB² (По теореме Пифагора) BC² = 25 - 16 BC² = 9 BC = 3 P(осн) = (4+3)*2 = 12*2 = 24 Sбок = 24 * 2 = 48 Ответ: 48
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