Речення із словом п'ятак
Українська мова
Речення із словом п'ятак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дайте , тітко, п"ятака; я ледве ухопив п ятак , що впав у мене з кишені; дідусь поклав мені на долоню забруднений багном п ятак;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В спортивных соревнованиях участвуют 8 команд. Сколькими способами могут быть распределены золотая, серебряная и бронзовая медали, если каждая кома...
Математика
В спортивных соревнованиях участвуют 8 команд. Сколькими способами могут быть распределены золотая, серебряная и бронзовая медали, если каждая кома...
Українська література
Русский язык
Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родит...