Кроссворд По англ.языку (тётя,дядя,брат....)
Английский язык
Кроссворд По англ.языку (тётя,дядя,брат....)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Horizontal: 3)Nephew, 7)husband, 11)grand-daughter, 12)grandfather, 13)relatives, 14)son, 15)grandmother, 17)family, 18)niece, 20)sister Vertical: 1)aunt, 2)children, 4)wife, 5)daughter, 6)uncle, 8)parents, 9)mother, 10)father, 15)grandson, 16)twins, 19)child
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Н.М.Рубцов "Видения на холме", "Русский огонёк", "Звезда полей", "В горнице"- Сделать а??ализ этих стихотворений.
Українська мова
Доповніть речення так щоб у першому випадку воно було простим з однорідними членами, у другому- складносурядним, третьому-безсполучниковим.Поставте...