На какую длину можно опустить батискаф,чтобы давление было в 190кПа срочно !!!!!!!
Физика
На какую длину можно опустить батискаф,чтобы давление было в 190кПа срочно !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = pgh h = P/pg = 190000/1000*10 = 19 (м) P.S Насколько я понял опустить у воду?Если нет то вместо 1000 нужно написать плотность жидкости какая задана в условии
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