Помогите составить мини сочинение по картинки где-то 4-5 предложений, заранее Спас??бо!!!
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Помогите составить мини сочинение по картинки где-то 4-5 предложений, заранее Спас??бо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. Стал таять снег. Дети стали пускать кораблики в реку.
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