Помогите составить мини сочинение по картинки где-то 4-5 предложений, заранее Спас??бо!!!

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Помогите составить мини сочинение по картинки где-то 4-5 предложений, заранее Спас??бо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. Стал таять снег. Дети стали пускать кораблики в реку. 
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