Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч Вопрос: какое ей нужно расстояние что бы р??зогнаться до 100км/ч

Математика
Машина за 10 секунд разгоняется до 100км/ч Вопрос: какое ей нужно расстояние что бы р??зогнаться до 100км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приблизительно 277 метров
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