Уважаемые физики , SOS!!!
Физика
Уважаемые физики , SOS!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут нужно использовать первое начало термодинамики, подводимое количесто теплоты идёт на изменение внутренней энергии и совершение работы. при изохорном процессе 12 и 34 работа не совершается (постоянный объём, а работа это изменение объёма на давление, если объём не меняется, значит работа равна нулю), при чем 12-охлаждение, 34-нагревание; процесс 23-изобарное нагревание, газ совершает положительную работу и расширяется, ну и 41-охлаждение; изобразить не смогу, но этому вполне т ы можешь научиться, нужно взять учебник 10 класса Касьянова и немного потренироваться)
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