В спортивных соревнованиях участвуют 8 команд. Сколькими способами могут быть распределены золотая, серебряная и бронзовая медали, если каждая команда может получит только одну медаль

Математика

В спортивных соревнованиях участвуют 8 команд. Сколькими способами могут быть распределены золотая, серебряная и бронзовая медали, если каждая команда может получит только одну медаль

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