В спортивных соревнованиях участвуют 8 команд. Сколькими способами могут быть распределены золотая, серебряная и бронзовая медали, если каждая команда может получит только одну медаль
Математика
В спортивных соревнованиях участвуют 8 команд. Сколькими способами могут быть распределены золотая, серебряная и бронзовая медали, если каждая команда может получит только одну медаль
Ответ(ы) на вопрос:
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8*7*6=336 Ответ : 336 способами могут быть распределены медали
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