!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ СМОЖЕТЕ!!!!!!

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Я решу самое сложное задание: 6-ое задание, возьму 1 вариант... В1 №6. Чтобы найти R окружности, описанной около равнобедренной трапеции, нужно R=, где p=1/2*(b+d+c), b - боковая сторона, c - большее основание, d - диогональ. b=. c=b/cos<a=. d=c*sin<a==. b*d*c=. p=1/2*(. А теперь подставим весь этот паровоз в формулу: R=см. Можно попробовать еще упростить как-нибудь, но главное, что я выразил. Ответ: R=см.