Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родиться в рубашке Даю 35

Русский язык
Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родиться в рубашке Даю 35
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Автор: Гость
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Гость:
По-моему Б)нашего полку прибыло
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