Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родиться в рубашке Даю 35

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Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родиться в рубашке Даю 35

Автор: Гость