Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родиться в рубашке Даю 35
Русский язык
Укажите вариант фразеологизма являющегося калькой с французского языка А) центр тяжести Б) нашего полку прибыло В) дневное светило Г) родиться в рубашке Даю 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему Б)нашего полку прибыло
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Литература
Н.М.Рубцов "Видения на холме", "Русский огонёк", "Звезда полей", "В горнице"- Сделать а??ализ этих стихотворений.