Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, то о??а увеличится на 62,01. Найдите эту дробь.
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, то о??а увеличится на 62,01. Найдите эту дробь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-данная десятичная дробь,тогда 10х-полченная дробь.По условию задачиувеличится на 62,01,значит, 10х-х=62,01 9х=62,01 х=62,01:9 х=6,89
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