Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, то о??а увеличится на 62,01. Найдите эту дробь.

Математика

Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через одну цифру, то о??а увеличится на 62,01. Найдите эту дробь.

Автор: Гость