Если в Томске полночь, то который час в Москве? ____ ч. Началом новых суток условно считают… А. 13-й часовой пояс Б. 12-й часовой пояс В. 11-й часовой пояс Г. 10-й часовой пояс

География
Если в Томске полночь, то который час в Москве? ____ ч. Началом новых суток условно считают… А. 13-й часовой пояс Б. 12-й часовой пояс В. 11-й часовой пояс Г. 10-й часовой пояс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Москве должно быть 20:00
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