Если в Томске полночь, то который час в Москве? ____ ч. Началом новых суток условно считают… А. 13-й часовой пояс Б. 12-й часовой пояс В. 11-й часовой пояс Г. 10-й часовой пояс

География

Если в Томске полночь, то который час в Москве? ____ ч. Началом новых суток условно считают… А. 13-й часовой пояс Б. 12-й часовой пояс В. 11-й часовой пояс Г. 10-й часовой пояс

Автор: Гость