Напишите,пожалуйста,2 пословицы о доброте,две о честности,две о справедливости.
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Напишите,пожалуйста,2 пословицы о доброте,две о честности,две о справедливости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добра на худо не меняют.Добро творить - себя веселить. Гол, да не вор; беден, да честен.Честное здравствование сердцу на радость. В чужом деле каждый любит справедливость.Все мы любим справедливость – за счет нашего ближнего.
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