Напишите,пожалуйста,2 пословицы о доброте,две о честности,две о справедливости.

Другие предметы
Напишите,пожалуйста,2 пословицы о доброте,две о честности,две о справедливости.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добра на худо не меняют.Добро творить - себя веселить. Гол, да не вор; беден, да честен.Честное здравствование сердцу на радость. В чужом деле каждый любит справедливость.Все мы любим справедливость – за счет нашего ближнего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как находить разноспрягаемый глагол с приставкой, и показать как он образовался
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать упражнения 2
Ответить
Английский язык
Вставьте вместо пропусков there или it. Переведите предложения. 1. … was interesting to meet your brother at last. 2. … was a storm last night. … w...
Ответить
Математика
Произведение чисел чисел 40 и 17 равно
Ответить
География
Какие виды хозяйственной деятельности оказывают влияние на рельеф?? Помогите по??алуйста!!
Ответить