Напишите,пожалуйста,2 пословицы о доброте,две о честности,две о справедливости.

Гость: Гость:

Добра на худо не меняют.Добро творить - себя веселить. Гол, да не вор; беден, да честен.Честное здравствование сердцу на радость. В чужом деле каждый любит справедливость.Все мы любим справедливость – за счет нашего ближнего.