Помогите срочно 1 из 3

Математика
Помогите срочно 1 из 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Провели линею к точке з из точки 1
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Ребята помогите пж срочно!!!!
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