Слова чижа в басне филин и чиж

Гость: Гость:

Просто внимательно читай. А мораль (малоли)мораль здесь в том,что люди,типа филина не хотят понимать,воспринимать и принимать таланты других. Они хвалят только бездарных и грубых людей .Окружают себя ими и поучают их. На их фоне они выглядят гениями . А настоящие таланты для них ничего не значат и они со спокойной душой растопчут их гениальность