Слова чижа в басне филин и чиж
Литература
Слова чижа в басне филин и чиж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто внимательно читай. А мораль (малоли)мораль здесь в том,что люди,типа филина не хотят понимать,воспринимать и принимать таланты других. Они хвалят только бездарных и грубых людей .Окружают себя ими и поучают их. На их фоне они выглядят гениями . А настоящие таланты для них ничего не значат и они со спокойной душой растопчут их гениальность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти прямую MK Луч AB и отрезок CD так чтобы луч оп пересекал отрезок CD и прямую мк прямая мысли не пересекала отрезок CD
Русский язык
Английский язык
Complete the sentences with some or any 2. Lets go out and have .... fun 3. Have you got .... Cola in the fridge 4. I want to buy .... new tr...
Математика
Кусок провода резали на три части длина первой части равна 35 сантиметров длина 2 ч??сть есть на 7 сантиметров меньше чем 1 части 3 части на 14 сан...