Начерти прямую MK Луч AB и отрезок CD так чтобы луч оп пересекал отрезок CD и прямую мк прямая мысли не пересекала отрезок CD

Математика

Начерти прямую MK Луч AB и отрезок CD так чтобы луч оп пересекал отрезок CD и прямую мк прямая мысли не пересекала отрезок CD

Автор: Гость