Начерти прямую MK Луч AB и отрезок CD так чтобы луч оп пересекал отрезок CD и прямую мк прямая мысли не пересекала отрезок CD
Математика
Начерти прямую MK Луч AB и отрезок CD так чтобы луч оп пересекал отрезок CD и прямую мк прямая мысли не пересекала отрезок CD
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Гость:
Длину сделаете какую вам надо.
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