3 умножить на 3 плюс 3 разделить на 3 минус 3 делать можно в скобках но что б получило??ь в ответе9

Математика
3 умножить на 3 плюс 3 разделить на 3 минус 3 делать можно в скобках но что б получило??ь в ответе9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3*3)+3-3=9 (3*3):3+3=9 (3:3)*(3*3)=9
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