3 умножить на 3 плюс 3 разделить на 3 минус 3 делать можно в скобках но что б получило??ь в ответе9

Математика

3 умножить на 3 плюс 3 разделить на 3 минус 3 делать можно в скобках но что б получило??ь в ответе9

Автор: Гость