Найдите смежные углы, УГОЛ A УГОЛ Б если угол а в 4 раза больше
Геометрия
Найдите смежные углы, УГОЛ A УГОЛ Б если угол а в 4 раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- угол Б, тогда угол А 5х Смежные углы= 180 градусам. Х+5Х=180 6х=180 Х=30- градусов угл Б 2) 5*30=150-градусов угол А Ответ:30, 150
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