Найдите смежные углы, УГОЛ A УГОЛ Б если угол а в 4 раза больше

Геометрия
Найдите смежные углы, УГОЛ A УГОЛ Б если угол а в 4 раза больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- угол Б, тогда угол А 5х Смежные углы= 180 градусам. Х+5Х=180 6х=180 Х=30- градусов угл Б 2) 5*30=150-градусов угол А Ответ:30, 150
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Вопрос для знатоков! Как лучше сделать шпоры для урока на кр?
Ответить
Физика
Велосипедист,двигаясь равномерно,за 10 минут проехал 3 км.Определите скорость велосипедиста в м/с и км/ч???
Ответить
Другие предметы
(30 баллов) Какие системные открытия сделали Карл Линей и Владимир Вернадский?
Ответить
Русский язык
Часть слова, которая служит для образования формы слова, называется...
Ответить
Другие предметы
Как можно украсить современный деревянный дом
Ответить