(30 баллов) Какие системные открытия сделали Карл Линей и Владимир Вернадский?

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(30 баллов) Какие системные открытия сделали Карл Линей и Владимир Вернадский?
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Автор: Гость
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Гость:
Он много чего открыл, интернет в помощь
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