Часть слова, которая служит для образования формы слова, называется...
Русский язык
Часть слова, которая служит для образования формы слова, называется...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...Называется окончанием. Пример: Кто? Кошка. Окончание "а". Кому? Кошке. Окончание "е". Это две разных формы одного и того же слова.
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