Помогите ответить на вопрос ПОЖАЛУЙСТА ! Каковы особенности добывающей промышленности в России ?

Гость: Гость:

1. Серьёзные изменения в литосфере: обвалы, землетрясения, подвижки земной коры в местах с образовавшимися пустотами. 2. Загрязнение природы, особенно при добыче нефти и газа. 3. Также активно развиваются отрасли, с вязанные с добычей морского зверя и ловлей рыбы.