Помогите ответить на вопрос ПОЖАЛУЙСТА ! Каковы особенности добывающей промышленности в России ?
География
Помогите ответить на вопрос ПОЖАЛУЙСТА ! Каковы особенности добывающей промышленности в России ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Серьёзные изменения в литосфере: обвалы, землетрясения, подвижки земной коры в местах с образовавшимися пустотами. 2. Загрязнение природы, особенно при добыче нефти и газа. 3. Также активно развиваются отрасли, с вязанные с добычей морского зверя и ловлей рыбы.
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