Составить со словами flash,shrimp,dizzy,thump,break по 3 предложения к каждому слову
Английский язык
Составить со словами flash,shrimp,dizzy,thump,break по 3 предложения к каждому слову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Today we with Anna hectares break eating cake. today was a good break. John does not love a break(перерыв)
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