Помогите решить задачу уравнением турист прошел 67км за три дня , причем в первый д??нь он прошел на 5км больше, чем второй , и на 3 км меньше, чем в третий день. Сколько км прошел турист в первый день своего пути ???

Алгебра

Помогите решить задачу уравнением турист прошел 67км за три дня , причем в первый д??нь он прошел на 5км больше, чем второй , и на 3 км меньше, чем в третий день. Сколько км прошел турист в первый день своего пути ???

Автор: Гость