Помогите решить задачу уравнением турист прошел 67км за три дня , причем в первый д??нь он прошел на 5км больше, чем второй , и на 3 км меньше, чем в третий день. Сколько км прошел турист в первый день своего пути ???

Алгебра
Помогите решить задачу уравнением турист прошел 67км за три дня , причем в первый д??нь он прошел на 5км больше, чем второй , и на 3 км меньше, чем в третий день. Сколько км прошел турист в первый день своего пути ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х (км) турист прошёл в первый день, тогда х - 5 (км) - прошёл во второй день х + 3 (км) - в третий день Всего за три дня турист прошёл 67 км. Уравнение: х + х - 5 + х + 3 = 67 3х - 2 = 67 3х = 67 + 2 3х = 69 х = 69 : 3 х = 23 Ответ:  23 км прошёл турист в  первый день.  
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