какая ткань животного организма регулирует життеви функции?? помогите ребята, реально очень срочно!!
Биология
какая ткань животного организма регулирует життеви функции?? помогите ребята, реально очень срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Механическая и нервная
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