Какая выдет оценка за четверть если у меня 5554452523535354

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Какая выдет оценка за четверть если у меня 5554452523535354
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Автор: Гость
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Гость:
У тебя будет оценка 5
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