Какие свойство проявляет магний,сравните его с соседними атомами по группе и периоду

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Mg - щёлочноземельный металл металлические свойства выражены сильней чем у Zn но слабее чем у Na,Ca и т.д MgO-оксид, OH Mg(OH)2. заряд ядра атома +12. ща уровни скину прости не знаю как фото залить суда