Какие свойство проявляет магний,сравните его с соседними атомами по группе и периоду
Химия
Какие свойство проявляет магний,сравните его с соседними атомами по группе и периоду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg - щёлочноземельный металл металлические свойства выражены сильней чем у Zn но слабее чем у Na,Ca и т.д MgO-оксид, OH Mg(OH)2. заряд ядра атома +12. ща уровни скину прости не знаю как фото залить суда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить задачу уравнением турист прошел 67км за три дня , причем в первый д??нь он прошел на 5км больше, чем второй , и на 3 км меньше, чем...
Биология
какая ткань животного организма регулирует життеви функции?? помогите ребята, реально очень срочно!!
Математика