Выделите грам.основа в предложениях: 1.Сегодня прекрасный день. 2.День сегодня прекрасный.
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Выделите грам.основа в предложениях: 1.Сегодня прекрасный день. 2.День сегодня прекрасный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня прекрасный день ( подлежащее: день, сказуемое: прекрасный) День сегодня прекрасный ( подлежащее: день, сказуемое: сегодня) Вроде бы так. Надеюсь что правильно:)))))
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