Скорость лодки в 2 раза больше скорости течения реки. найди скорость лодки, если по течению реки равна 9км\ч текствое задача

Математика
Скорость лодки в 2 раза больше скорости течения реки. найди скорость лодки, если по течению реки равна 9км\ч текствое задача
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