По какой формуле определяют скорость тела,если известен его путь и время ,за которое он пройдёт ?

Физика
По какой формуле определяют скорость тела,если известен его путь и время ,за которое он пройдёт ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s:t v-скорость тела(мс) s-пройденный путь(м) t-время(с)
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