Замените часть предложение со словом которое причастным оборотом упражнение 15

Гость: Гость:

Кит, плавающий посредине водного поля, кажется гигантским. На борту корабля или на носу шлюпки устанавливается особая пушка, стреляющая разрывными пулями. Полосатик будто не замечает шлюпки, описывающей круг, обходя его