Замените часть предложение со словом которое причастным оборотом упражнение 15
Русский язык
Замените часть предложение со словом которое причастным оборотом упражнение 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кит, плавающий посредине водного поля, кажется гигантским. На борту корабля или на носу шлюпки устанавливается особая пушка, стреляющая разрывными пулями. Полосатик будто не замечает шлюпки, описывающей круг, обходя его
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