Купили 16 тетрадей по 2.2рубля и по 4.5 заплатили за всю покупку 46.7 рубля. сколько тетрадей каждого вида купили?

Математика

Купили 16 тетрадей по 2.2рубля и по 4.5 заплатили за всю покупку 46.7 рубля. сколько тетрадей каждого вида купили?

Автор: Гость