Купили 16 тетрадей по 2.2рубля и по 4.5 заплатили за всю покупку 46.7 рубля. сколько тетрадей каждого вида купили?
Математика
Купили 16 тетрадей по 2.2рубля и по 4.5 заплатили за всю покупку 46.7 рубля. сколько тетрадей каждого вида купили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*2,2=24,2 5*4,5=22,5 24,2+22,5=46,7 Ответ:46,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие изменения на ваш взгляд внесла в политическую и экономическую жизнь Франци?? Июльская монархия. Свою точку зрения оргументируйте.
Русский язык
От данных глаголов образуйте и запишите страдательные причастия прошедшего врем??ни от одного из глаголов страдательное причастие не образуется. По...
Русский язык
Помогите пожалуйста составить сложные предложения со словами изолирование, гене??атор, электростанция, проводка, электрический разряд.